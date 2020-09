Peugeot revela 508 Sport Engineered

By João Isaac on 24 Setembro, 2020













A Peugeot apresentou as versões desportivas Sport Engineered dos seus 508 e 508 SW e abre assim o primeiro capítulo desta sua nova linha de modelos. Combinam um carácter desportivo com tecnologia, inovando igualmente com a introdução de um novo conceito de performance responsável, aquilo a que a marca do leão chama de Neo-Performance.

O 508 Peugeot Sport Engineered assume-se como o automóvel de série mais potente alguma vez produzido pela marca de Sochaux, graças a um grupo propulsor que produz 360 cavalos e 520 Nm de binário, números que resultam da combinação das energias térmica e elétrica.

Com estes argumentos técnicos, os novos 508 lançam-se dos 0 aos 100 km/h em apenas 5,2 segundos e atingem uma velocidade máxima, limitada eletronicamente, de 250 km/h. Os primeiros 1000 metros são atingidos em apenas 24,5 segundos e a recuperação dos 80 aos 120 km/h faz-se em apenas 3 segundos.

Relativamente a prazer de condução, os engenheiros da Peugeot Sport desenvolveram o chassis com o foco no compromisso entre o nível de conforto oferecido e uma dinâmica de referência. Para isso, os novos Peugeot Sport Engineered contam com amortecimento variável com três modos, carroçaria rebaixada, travões dianteiros com pinças de quatro êmbolos e discos de 380 milímetros de diâmetro e ainda jantes de 20 polegadas com pneus Michelin Pilot Sport 4S.

No que diz respeito a tempos de carregamento, os novos 508 e 508 SW Peugeot Sport Engineered podem ver as suas baterias carregadas em menos de 7 horas numa tomada doméstica, em 4 horas numa tomada reforçada de 16 amperes ou em menos de 2 horas numa Wall Box de 32 amperes. A autonomia elétrica é de 42 quilómetros. O período de encomendas têm início no próximo mês de outubro.

