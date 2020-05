Philipp Schiemer é o eleito por Ela Kallenius como CEO da Mercedes-AMG

By José Manuel Costa on 26 Maio, 2020

A confirmação de Tobias Moers como CEO da Aston Martin, abriu uma vaga na Mercedes AMG, que será ocupada por Philipp Schiemer.

O CEO da AMG será, assim, o homem que tinha a responsabilidade de liderar a Mercedes Brasil, enquanto que Jochen Hermann regressa à AMG para será o diretor técnico, depois de quatro anos como responsável pelo desenvolvimento das tecnologias para a mobilidade elétrica na Daimler.

Philipp Schiemer ocupou diversas posições de gestão dentro da Daimler na Alemanha e no Brasil, foi o responsável pela gestão de produto do Classe A e responsável pelo marketing da Mercedes Benz Cars, sendo o CEO da Mercedes-Benz Brasil desde 2013.

Confirmando que Tobias Moers, que liderava a AMG desde 2013, “saiu a seu pedido”, Ola Kallenius referiu que “com Philipp Schiemer e Joachen Hermann, teremos dois experientes gestores a liderar a AMG. Eles serão capazes de fazer avançar o desenvolvimento da AMG, assegurando que a eletrificação será parte importante do futuro da nossa marca desportiva.”

Lembrar que Tobias Moers liderou desde 2013 a Mercedes AMG, conseguindo duplicar a linha de produtos com a chancela de Affalterbach e quadriplicar as vendas.

