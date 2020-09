Pick-up elétrica Nikola Badger vai ter tecnologia GM

By Guilherme André on 9 Setembro, 2020

Depois de muita especulação sobre quem seria o parceiro da Nikola na construção da Badger, parece que há uma confirmação: a General Motors. O acordo entre a start-up e a gigante norte-americana envolve um investimento de 2 mil milhões de dólares, dinheiro esse que representa a aquisição de uma participação de 11% no capital da Nikola. Assim, a GM pode nomear um elemento para o conselho de administração da Nikola e, em troca, a Nikola vai utilizar as baterias de ultium da GM e células de combustível.

Com esta possibilidade de utilizar tecnologia e componentes da GM, a Nikola vai poder avançar com o desenvolvimento da Badger, mas também dos próximos modelos. “A Nikola recebe de imediato décadas de conhecimento de manufatura, propulsão elétrica validada e testada, investidor de confiança e engenharia de classe mundial. Mais importante, a General Motors tem interesse em ver a Nikola bem sucedida”, salienta Trevor Milton, fundador da start-up.

Com esta enorme injeção de capital, tecnologia e componentes, a Nikola prevê uma poupança de mais de quatro mil milhões de dólares em custos relacionados com sistemas de propulsão elétrica na próxima década. Sem esquecer, mais de mil milhões de dólares em custos de engenharia e homologação.

