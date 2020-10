Pilotos de Fórmula 1 testam Alfa Romeo Giulia GTA e as reações são positivas

By Guilherme André on 20 Outubro, 2020





















A Alfa Romeo prepara-se para lançar os Giulia GTA e GTAm, o regresso de uma sigla histórica para a marca italiana. Numa altura em que ainda se encontram a realizar os últimos testes, decidiram recorrer aos dois pilotos da equipa Alfa Romeo Racing de Fórmula 1: Kimi Räikkönen e Antonio Giovinazzi. A dupla pôs à prova o desportivo na famosa pista de testes de Balocco, como mostra o vídeo em baixo. Porém, estes testes foram mais do que simples diversão. De facto, os dois pilotos colaboraram em tempo real com os engenheiros, centrando-se em sugestões técnicas destinadas especificamente a otimizar a aerodinâmica e a estabilidade em curva.

Giovinazzi teve especial atenção aos novos componentes em fibra de carbono e à nova solução técnica adotada para os cubos das rodas com uma única porca de aperto. “É ótimo ver as melhorias que hoje fizemos nos carros”, disse Antonio Giovinazzi no fim da sessão. Por seu lado, Räikkönen trabalhou com o departamento de aerodinâmica sobre os novos apêndices acrescentados à frente – com o novo repartidor ajustável integrado no novo para-choques dianteiro – e atrás, onde foi introduzido o novo spoiler de inclinação regulável manualmente. “Acho que são uma combinação perfeita para utilização no dia-a-dia e em pista”, afirmou Kimi.

