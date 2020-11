Pininfarina Battista vai ter uma das conectividades mais avançadas do mundo dos hipercarros

By Guilherme André on 16 Novembro, 2020

A Pininfarina anunciou uma nova parceria com a empresa de telecomunicações, Deutsch Telekom. De um modo geral, esta parceria vai dar origem a uma das soluções de conectividade à internet mais avançadas no mundo os hipercarros. De facto, o Battista vai procurar e ligar-se de forma automática à internet mais forte em cerca de 50 países no mundo. Ou seja, o veículo vai receber um cartão SIM e vai ter tecnologia de roaming sem que seja necessário ligar a uma rede de WiFi.

Mas porque é que preciso disto? A Pininfarina tem a resposta a esta pergunta. Eles acreditam que caso um dos donos dos veículos quiser atravessar continentes, não vai ter problemas de conectividade. Contudo, isto é pouco provável de acontecer, visto que o Pininfarina Battista é um hipercarro elétrico. De facto, está equipado com quatro motores elétricos que debitam 1873 cv e 2300 Nm de binário, o que deverá permitir chegar dos 0 aos 100 km/h em 2 segundos. Para já não são conhecidos os valores de autonomia, mas dificilmente será uma espécie de Grand Tourer para viagens longas.

Para além disso, esta nova tecnologia vai permitir realizar atualizações de software “over-the-air” a todos os 26 controlos eletrónicos do veículo. Aqui inclui-se propulsor elétrico, segurança, dinâmica de condução, controlo do veículo, infotainment e serviços digitais. Por fim, de referir que a produção do Pininfarina Battista é limitada a 150 unidades e o preço vai ser superior a 2 milhões de euros.

Fonte: Pininfarina

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI