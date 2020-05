By Redação on 28 Maio, 2020

Enquanto que os condutores de zonas com invernos mais agrestes dão preferência a pneus com pregos, a neve é um evento menos frequente em alguns países ou regiões, pelo que as estradas pavimentadas são menos propensas a serem cobertas com gelo ou neve.

Os pneus para todo o ano são feitos especialmente para estas localizações. A sua principal característica é que podem ser utilizados durante todo o ano sem necessidade de substituição. Estes pneus asseguram uma condução segura e confiante em condições de verão quente e quando a temperatura exterior está acima de zero. Proporcionam aderência à estrada em superfícies secas ou molhadas. As características chave destes pneus são:

1) Padrão do piso do pneu. Um grande número de tiras para melhor aderência, contudo, têm um padrão menos agressivo do que os pneus de inverno.

2) Profunidade do piso. Em comparação com os pneus de inverno convencionais têm uma altura de piso menor. Isto também define outra caraterística

3) Desgaste reduzido dos pneus. Os pneus para todo o ano são considerados os mais duráveis, já que os pisos mais altos duram mais.

4) Conforto melhorado. São utilizados compostos de borracha mais macios para o fabrico destes pneus, o que, juntamente com a ausência de pregos, assegura uma condução mais suave e uma menor emissão de ruído.

Muitos dos maiores fabricantes de pneus oferecem produtos para todo o ano. Por exemplo, Good Year, Nokian, Michelin, Pirelli, Kumho e outros. A versatilidade dos pneus para todo o ano define a sua popularidade em muitos países e regiões. Acresce ainda que a legislação na maioria dos países europeus restringe a utilização de pneus com pregos. Razão pela qual, se o clima da sua zona é temperado, e a neve é rara durante o inverno, pode considerar a compra de pneus para todo o ano. Oferecem um compromisso entre conforto e segurança, com inconvenientes mínimos em relação aos pneus especializados. Você pode encontrar pneus para o seu carro na pecasauto24.pt.

Mais, poderá poupar na mudança de pneus duas vezes por ano. Não se esqueça de escolher produtos de elevada qualidade e confiar nos dados técnicos do manual do seu veículo (tais como as dimensões dos pneus e os valores nominais da pressão).

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI