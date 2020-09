Polestar confirma produção do Precept

By João Isaac on 28 Setembro, 2020









A Polestar acabou de anunciar que vai mesmo avançar com a produção do Precept. Este modelo foi apresentado online no início de 2020 e a sua revelação destacou a visão da marca para o futuro, sustentada por três áreas chave: sustentabilidade; tecnologia digital e design.

“ Impressionante. Espetacular. Gostaríamos de vê-lo na estrada! – esta foi a opinião da imprensa sobre o Precept tendo o público reforçado a mesma. Os clientes querem ver mudanças na indústria automóvel e não apenas sonhos. Agora, o Precept vai tornar-se num manifesto ainda maior. Temos o forte compromisso de reduzir o impacto ambiental dos nossos automóveis e do nosso modelo de negócio. O objetivo deverá ser a neutralidade climática“, Thomas Ingenlath, Chief Executive Officer of Polestar

O nome Precept destaca o papel do automóvel nas intenções da Polestar, assumir-se como uma marca de performance elétrica contemporânea. A designação escolhida representa o que está para chegar, uma declaração de intenções. Este é um conceito de automóvel que representa uma fase muito relevante para a marca, com uma linguagem de design fortemente inspirada num espírito puro, progressista e de performance.

