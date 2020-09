Polestar quer atacar novos mercados e mais concessionários

By Guilherme André on 23 Setembro, 2020

A Polestar, marca independente detida pela Geely que produz veículos elétricos, está a planear atacar novos mercados. De facto, a marca que lançou em 2020 o Polestar 2, tem influência em mercados como o chinês, europeu e norte-americano. Porém, o novo plano pretende alargar a rede de vendas para novos mercados como Médio Oriente e Ásia, de acordo com as afirmações do CEO, Thomas Ingenlath, em declarações à Reuters.

Para além disso, a marca sueca também pretende aumentar o número de concessionários. Até ao momento opera em 23 espaços a nível global, valor esse que eles planeiam aumentar para 45 até ao fim de 2020. “Nós vamos duplicar onúmero de espaços que temos hoje até ao fim do ano. Este número vai continuar a crescer rapidamente, visto que queremos duplicar o número de mercados nos próximos 18 a 24 meses”, disse Ingenlath à mesma publicação.

De recordar que a Polestar está a planear o lançamento de um SUV que será produzido na fábrica chinesa. Para além disso, vai estrear uma nova plataforma que será diferente da utilizada no Polestar 2. O objetivo é conseguir mais de 50 mil vendas anuais nos próximos dois ou três anos.

