Polícia filma perseguição a Volkswagen Golf GTI a 240 km/h

By Guilherme André on 28 Outubro, 2020

A polícia holandesa publicou um vídeo no Youtube que tem rodado o mundo pelas imagens espetaculares que inclui. De facto, a câmara de um carro patrulha filmou uma perseguição a um Volkswagen Golf GTI que chegou a atingir 240 km/h. Curiosamente, tal como a grande maioria de perseguições, as autoridades conseguiram levar a melhor e apanharam o fugitivo. Tudo começou quando o carro de patrulha viu o veículo a conduzir de forma suspeita e, o primeiro problema, foi quando o condutor do Golf GTI decidiu passar por cima de um traço contínuo o que levou ao início da perseguição.

Tendo em conta que esta ocorrência foi filmada cedo e não existia trânsito, o condutor do desportivo decidiu acelerar a fundo numa tentativa de escapar à polícia. Porém, quando decide abandonar a autoestrada para as estradas secundárias percebe que é praticamente impossível. Isto porque os polícias do carro comunicaram com outros que fizeram um bloqueio de estrada mais à frente e, felizmente, a situação foi resolvida sem qualquer acidente. Por fim, o condutor não tinha carta de condução e, alegadamente, tinha uma grande quantidade de dinheiro no interior do veículo.

