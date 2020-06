Por falar em grelhas gigantes, aqui está o renovado Lexus IS!

By José Manuel Costa on 16 Junho, 2020

















































































A terceira geração do IS nasceu em 2013 e por isso estava a necessitar de uma renovação alargada que chega agora com a promessa de uma experiência de condução mais desportiva.

O IS não é um carro totalmente novo, é uma revisão aprofundada do modelo lançado em 2013, que tocou todas as áreas do carro.

Comecemos pela frente. Por falar de grelhas gigantes, o IS tem a grelha recordista da indústria com este exemplar de “estrutura tridimensional poliédrica”, flanqueada por novos faróis que têm tecnologia Full LED e luzes diurnas LED incluídas. A frente fica musculada e há, também, entradas de ar para os travões.

A Lexus refrescou a lateral do carro com novas saias e jantes de 18 polegadas e um redesenhar das portas, com uma superfície vidrada mais estreita e linhas mais técnicas.

Na traseira há muitas diferenças, particularmente uma tampa da mala curva, a lâmina que liga os dois farolins muito à imagem do design da Lexus e o para choques redesenhado que é diferente entre versões.

Falando de dimensões, o novo IS é um pouco mais largo que o atual modelo (30 mm), mais comprido (30 mm) e mais alto (5 mm). Provando que a base é a mesma do atua modelo, a distância entre eixos manteve-se nos 2800 mm.

Olhando para o interior, as mudanças são muito menores, com novos orifícios do sistema de climatização nos extremos do tabliê, a tampa do porta luvas está diferente e o ecrã de 8 polegadas está mais perto (76 mm) do condutor, pois o ecrã passou a ser sensível ao toque. Os modelos topo de gama recebem um ecrã de 10,3 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay, bem como a integração da assistente Alexa da Amazon. Este ecrã oferece, também, o sistema de navegação com um sistema de áudio da Mark Levinson com 17 altifalantes e 1800 watts de potência. Os bancos são regulados eletricamente e a lista de opcionais oferece muitas e interessantes coisas para aplicar no IS, como ar condicionado de dupla zona, vários tipos de pele, acesso e arranque mãos livres, enfim, uma lista completa.

Não há, para já, um IS F, mas há uma versão F Sport com um difusor traseiro, jantes de 19 polegadas da BBS e o pacote opcional “Dynamic Handling Package” que oferece suspensão com amortecimento variável. As jantes de 19 polegadas da BBS, são forjadas, pesam menos 1,8 kgs cada uma e o pacote oferece, ainda, capas dos espelhos em carbono e um spoiler traseiro no mesmo material.

No que toca às motorizações, o motor importante para o Velho Continente é o híbrido, do qual ainda não há especificações. Nos Estados Unidos há um motor 2.0 litros a gasolina com 244 CV e 349 Nm de binário, com caixa automática de 8 velocidades e tem um sistema inteligente de tração que gere o binário nas rodas traseiras. Depois, há um V6 de 3.5 litros clm 264 CV e 320 Nm, com caixa automática de seis velocidades e tração integral. Finalmente, o IS350 tem o mesmo V6, mas com 315 CV e 379 Nm de binário. A versão com tração traseira te, caixa automática de 8 velocidades, com tração integral, a caixa passa a ser de seis velocidades.

A carroçaria foi reforçada, o carro foi desenvolvido no Japão no “Toyota Technical Center Shimoyama” e é o primeiro modelo da Lexus a ter a “Lexus Driving Signature”. A suspensão foi toda revista, utilizando alumínio que torna tudo mais leve 18%. As barras estabilizadoras e as novas molas, escovam mais 17 e 20%, respetivamente, ao peso da anterior solução. AS novas porcas das rodas permitem melhorar a travagem e o comportamento e ainda escovam 0,9 kgs em cada roda.

No lado da segurança, o Lexus IS está equipado com o “Lexus Safety System+” que tem uma melhor câmara, novo radar que permite ao carro “ver” ciclistas, peões e outros veículos, entre muitas outras funções como o sistema de pré-colisão, aviso de colisão frontal, travagem autónoma de emergência, assistência de emergência à direção, cruise control dinâmico, máximos inteligentes, leitura de sinais de trânsito, monitorização do ângulo morto e de tráfego em cruzamento, enfim, um equipamento tecnológico muito completo.

O carro deverá chegar à Europa depois do Verão, mas mais informações serão divulgadas mais perto da altura de comercialização.

