Porsche 911 GT3 RS apanhado em Nürburgring

By Guilherme André on 14 Outubro, 2020

Nürburgring é conhecida por ser uma das pistas mais complexas do mundo, mas também por ser o palco de testes de várias marcas. Desta vez, o próximo Porsche 911 GT3 RS foi apanhado a toda a velocidade no circuito alemão e deixou “água na boca” para os fãs da marca e deste modelo. Para além de uma asa traseira de grandes dimensões, apresenta um lábio dianteiro mais pronunciado e um difusor específico com duas ponteiras de escape ao centro. Com estes argumentos aerodinâmicos tem um visual agressivo e bastante desportivo.

Quanto ao motor, o 911 GT3 RS deve contar com o seis cilindros boxer 4.0 litros atmosférico com potência a rondar os 550 cavalos. Tudo isto é acompanhado pela transmissão automática de dupla embraiagem PDK de sete velocidades com uma afinação específica para este modelo. Para já temos de nos “deliciar” com este pequeno vídeo, enquanto esperamos pelo lançamento previsto para 2021.

Foto: Evo

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI