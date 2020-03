Porsche apresenta resultados via internet, anulando habitual reunião magna

By José Manuel Costa on 16 Março, 2020

Perante as condições cada vez mais complicadas devido ao Coronavírus, a Porsche decidiu não realizar a “Porsche Annual Press Conference” aberta aos jornalistas e aos acionistas.

A conferência, onde a Porsche vai revelar resultados de enorme sucesso (onde constam mais de 280 mil unidades vendidas), será emitida em “live streaming” na próxima sexta feira, dia 20 de março, às 9 da manhã, a partir do Zuffenhausen.

