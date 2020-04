Porsche atualiza 911 com caixa manual de 7 velocidades sem custos

By José Manuel Costa on 28 Abril, 2020

A casa de Zuffenhausen passa a oferecer, sem custos, a caixa manual de 7 velocidades para os 911 Carrera S e 4S, para quem não queira a caixa PDK de dupla embraiagem.

A caixa manual vem acompanhada pelo pacote Sport Chrono, existindo novas opções de equipamento. Falamos do “Porsche InnoDrive” (já conhecido do Panamera e do Cayenne) e uma nova função que eleva o eixo dianteiro.

Com a caixa manual vem também o PTV (Porsche Toque Vectoring), o sistema de vectorização de binário, que oferece um comportamento mais desportivo e mais eficaz. Passa a existir um indicador da temperatura dos pneus, algo que já existe no pacote Sport Chrono do 911 Turbo S. Com os pneus a baixa temperatura, as barras azuis alertam sobre aderência reduzida. Quando os pneus aquecem, a cor do indicador muda para azul/branco e depois, atingida a temperatura certa, muda para branco.

O Pacote Sport Chrono oferece também uma função de ponta-tacão automático: quando o condutor faz uma redução na caixa de velocidades, esta função abre momentaneamente o acelerador para aumentar a rotação do motor e adaptá-lo à maior velocidade da caixa de velocidades na mudança abaixo para reduções mais suaves.

O pacote inclui também outros elementos desportivos como os apoios de motor dinâmicos, o modo PSM Sport, o seletor de modos no volante com os modos Normal, Sport, Sport Plus, Wet e Individual (para uma configuração individual), assim como um cronómetro e a aplicação Porsche Track Precision.

O 911 Carrera S com caixa manual acelera dos 0 aos 100 km/h em 4,2 segundos e alcança uma velocidade máxima de 308 km/h, destacando-se o peso inferior em 45 kgs (1480 kg) face à versão com caixa PDK.

A nova função de elevação do eixo dianteiro para todas as versões do 911 possibilita que a dianteira do veículo seja elevada automaticamente em locais em que o mesmo é utilizado regularmente. Com o sistema eletro-hidráulico no eixo dianteiro, a altura ao solo no para-choques dianteiro pode ser elevada em cerca de 40 milímetros. O sistema guarda as coordenadas de GPS da atual posição com o pressionar de um botão. Se o condutor se voltar a aproximar em ambas as direções, a dianteira do veículo eleva-se automaticamente.

