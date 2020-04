Porsche cancela previsões de resultados para 2020 devido ao impacto do Covid-19

By José Manuel Costa on 16 Abril, 2020

A Porsche SE, a holding que detém o grupo Volkswagen, anunciou em comunicado que abandona a sua previsão de resultados após impostos para 2020.

Segundo o comunicado, o resultado do Porsche SE Group será significativamente influenciado pelo resultado líquido atribuído à Porsche SE e, por inerência, aos ganhos do grupo Volkswagen. Como esta já tinha abandonado a sua perspetiva de resultados, a Porsche seguiu o gesto da VW.

O conselho executivo da Volkswagen AG já assumiu que a previsão de resultados para o ano fiscal de 2020 não terá qualquer possibilidade de ser cumprida devido aos condicionalismos provocados pelo SARS Cov-2 e a doença Covid-19 associada.

A mesma pandemia impede, neste momento, que possa ser feita uma previsão para o atual exercício financeiro, pelo que a Porsche SE também está impedida de fazer o mesmo.

Seja como for, a Porsche SE declara que a anterior previsão de liquidez manteve-se, com a companhia alemã a ter disponíveis até dezembro de 2020, sem levar em conta investimentos, entre 0,4 e 0,9 mil milhões de euros.

