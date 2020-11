Porsche desenvolve versão especial do 911 Turbo S em colaboração com a Embraer

By João Isaac on 6 Novembro, 2020













A Porsche revelou uma edição especial do 911 Turbo S desenvolvida em cooperação com a Embraer, empresa especializada na construção de jatos privados. Assim, os clientes que optem pela compra de um Embraer Phenom 300E podem igualmente adquirir um 911 Turbo S personalizado com elementos inspirados nos do seu jato privado novo.

O objetivo de oferecer produtos de alta exclusividade é partilhado por ambas as empresas e por isso decidiu-se avançar para uma produção limitada a apenas dez unidades deste 911 Turbo S. Partilham a pintura a dois tons bem como outros detalhes exteriores e interiores. Nas embaladeiras, por exemplo, o 911 recebe a indicação “No Step”, tal como nas asas dos aviões.

Para além disso, cada cliente recebe também um conjunto de malas da Porsche Design, bem como um exclusivo relógio. Preço deste fabuloso pack avião + automóvel + bagagem + relógio? Cerca de 9 milhões de euros. Parece-nos bem.

