Porsche está a testar 911 fora do comum

By Guilherme André on 23 Outubro, 2020

A Porsche deixou-nos a todos curiosos com os testes de um 911 fora do comum. De facto, a marca alemã foi “apanhada” a conduzir um exemplar do desportivo com uma maior altura ao solo e proteções nas cavas de roda. Ora, tendo em conta o historial da marca no mundo dos ralis, com participação, por exemplo, no Paris-Dakar, podemos estar a assistir a uma recriação do 911 Safari? Seja qual for o objetivo, é diferente de tudo o que temos assistido nesta geração 992. Há ainda rumores que apontam para a possibilidade da Porsche estar a estudar uma espécie de “crossover”.

O protótipo foi filmado a circular no mítico circuito de Nürburgring e deve estar equipado com o motor seis cilindros boxer turbo com 3.0 litros. Para já a marca alemã não falou sobre este concept e, por isso, não sabemos se será um mero one-off de homenagem ou um veículo de produção. Contudo, o responsável de vendas da Porsche já deu uma entrevista em que deixou a entender de que um veículo idêntico ao Safari estava a ser discutido.

