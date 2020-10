Porsche lança novos Panamera híbridos e potência chega aos 700 cavalos

By João Isaac on 20 Outubro, 2020







A Porsche lançou duas novas versões híbridas plug-in do Panamera, enriquecendo, assim, a gama da sua berlina desportiva. O novo Panamera Turbo S E-Hybrid para a ser a versão topo de gama graças à combinação do motor V8 biturbo quatro litros com 571 cavalos com um segundo, elétrico, de 136 cavalos. Os valores combinados impressionam: 700 cavalos e 870 Nm. Esta versão passa igualmente a contar com uma nova bateria de 17,9 kWh, beneficiando a autonomia elétrica em cerca de 30%.

Novidade é também o Panamera 4 E-Hybrid, versão de 462 cavalos de potência combinada em que o motor elétrico é complementado, como anteriormente, pelo motor 2.9 litros V6 biturbo, mas que recebe, tal como a versão mais potente, uma bateria de maior capacidade, bem como modos de condução otimizados.

A gama Panamera conta ainda com o 4S, versão 440 cavalos que beneficia também das mais recentes funcionalidades e evoluções em termos de chassis, equipamento e infoentretenimento. O trio híbrido completa-se assim com a adição das duas novas versões à recentemente apresentada 4S E-Hybrid com uma potência de 560 cavalos. Estas três versões híbridas plug-in estão disponíveis nos três formatos de carroçaria: berlina, Executive – long wheelbase, e Sport Turismo.

O Panamera Turbo S E-Hybrid cumpre o sprint de 0 a 100 km/h em apenas 3,2 segundos e atinge uma velocidade máxima de 315 km/h. Já o Panamera 4 E-Hybrid demora 4,4 segundos até aos 100 km/h, só parando de ganhar velocidade aos 280 km/h. Graças à adoção da nova bateria, com 17,9 kWh de capacidade em vez de 14,1, o Turbo S E-Hybrid passa a ter uma autonomia de 50 quilómetros segundo as normas WLTP. Já o Panamera 4 E-Hybrid declara 56 quilómetros.

Os novos modelos Panamera já estão disponíveis para encomenda e chegam aos concessionários Porsche no final do ano, mais precisamente, a partir do início de dezembro. Em Portugal, o preço dos Panamera 4 E-Hybrid começa nos 121 122 euros e nos 146 914 euros para o Panamera 4S. Já os preços do Panamera Turbo S E-Hybrid iniciam-se nos 202 550 euros.

