Porsche Macan Soul é versão especial do SUV da casa alemã com preço de 91.911€

By José Manuel Costa on 17 Fevereiro, 2020







Tendo por base o motor de 2.0 litros com quatro cilindros e 245 CV, o Macan Soul é uma versão especial com “alma Porsche”.

O Macan Soul oferece ao modelo de entrada na gama um equipamento muito recheado. Destaca-se, no exterior, o teto panorâmico, as saídas de escape desportivas em preto, as jantes de liga leve de 21 polegadas, faróis LED, porta da bagageira com abertura elétrica e “park assist” com câmara de marcha atrás.

No interior, estão os bancos em pele com memória e aquecimento, Apple Car Play com reconhecimento de voz Siri, climatização automática de três zonas, aviso de saída de faixa, sistema de som Plus, pacote de iluminação Comfort e Porsche Comunication Management (PCM) com ecrã de 10,9 polegadas.

Disponível com seis cores de acabamento metalizado, o Macan Soul tem suspensão pneumática Porsche Active Suspension Management (PASM), transmissão PDK de dupla embraiagem, levando o carro dos 0-100 km/h em 6,7 segundos e velocidade máxima de 225 km/h. Por este Macan Soul, um Porsche de quatro cilindros e entrada de gama, a casa alemã pede 91.911 euros.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI