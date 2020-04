Porsche patenteou o 917 Concept e já todos o viam à partida de Le Mans, só que não!

By José Manuel Costa on 21 Abril, 2020



























A casa de Weissach tinha lançado o 917 Concept em 2019 para celebrar o 50º aniversário do 917 que ganhou, em outras corridas, as 24 Horas de Le Mans e, agora, decidiu patentear o carro. E os jogos da adivinhação começaram!!!!

A base do carro é o 917 Concept, mas agora com faróis, apêndices aerodinâmicos, jantes de liga leve com desenho de competição, interior, asa traseira ativa, enfim, um verdadeiro hipercarro. Daqui era fácil dizer que este era o sucessor do 918 Spyder e dai até as 24 Horas de Le Mans foi um saltinho.

Não estamos a chamar mentirosos aos órgãos de comunicação social em toda a Europa, até porque era perfeitamente possível estas possibilidades, até porque a Porsche estava a equacionar um super desportivo. Mas… não!

Este esboço de veículo da Porsche, patenteado e divulgado pelo sítio Autovisie, não é de um carro que vão ser produzido para vender. Trata-se, apenas, da Porsche evitar que alguém possa copiar o desenho do 917 Concept (porque o dia de amanhã ninguém sabe e a casa alemã pode fazer um carro semelhante, porque estava, mesmo, nos planos fazer um híper carro) e depois está patenteado, também, como brinquedo e aquilo que está a ver nas fotos, estará, brevemente, no Gran Turismo, o famoso jogo para a PlayStation 4, sendo destinado ao mundo virtual. Porém, fiquem atentos porque a Porsche, um destes dias, vai mesmo dar sucessor aos Carrera GT e 918 Spyder.

