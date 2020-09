Porsche Taycan Cross Turismo visto em Nürburgring

By Guilherme André on 8 Setembro, 2020

A Porsche continua a realizar testes em Nürburgring e, desta vez, com o Taycan Cross Turismo. Aquele que vai ser uma espécie de carrinha tem o papel de ser o segundo modelo elétrico da marca alemã. No entanto, ainda não foi apresentada e a Porsche continua a melhorar uma versão que poderá ter uma grande procura. Relativamente a potência deverá manter as configurações do Taycan normal, ou seja, dois propulsores elétricos que debitam um total de 608 cavalos. A aceleração dos 0 aos 100 km/h deve manter inferior a quatro segundos.

De referir que a Porsche continua a lutar pelo objetivo de conseguir atingir uma marca importante: em 2025 metade das vendas sejam de veículos eletrificados. Para já o Taycan está a provar ser uma aposta acertada e este Cross Turismo deve seguir o mesmo caminho.

