Porsche vai revelar versão Targa do novo 911 na próxima segunda feira

By José Manuel Costa on 15 Maio, 2020





Como esperado, a família do novo 911 vai voltar a crescer com a revelação na próxima segunda feira, dia 18 de maio, da versão Targa.

O carro será revelado no canal de televisão online da Porsche, o 9.11 Magazine, embora este seja um recurso de última hora, já que o carro era para ser revelado no Salão de Xangai que deveria ter sido realizado nos dias 21 a 30 de abril. Porém, o adiamento do certame, transferiu para o Porsche Tennis Grand Prix essa revelação. O cancelamento do evento atirou a apresentação para o Porsche Museum, mas também esta opção não foi possível pelo fecho do mesmo, uma vez mais, devido à Covid-19.

Ficou a opção digital e será assim que a Porsche vai apresentar aquele que se diz ser o mais “sexy” dos 911.

Terá tração traseira ou integral, e o motor 3.0 litros boxer duplo turbo, com 380 ou 450 CV. O carro terá uma versão GTS, o que levará a potência para perto dos 480 CV.

