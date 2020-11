Portagens não deverão aumentar no próximo ano

By João Isaac on 16 Novembro, 2020

Os preços das portagens das autoestradas nacionais não deverão sofrer qualquer aumento em 2021, tal como aconteceu este ano. A notícia surge no seguimento de uma estimativa divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística que adianta que a taxa de inflação homóloga, referência para o cálculo da variação a aplicar a cada ano, foi de -0,18% em outubro.

Assim, a confirmar-se, os preços das portagens manter-se-ão estáveis por dois anos seguidos, depois de quatro anos consecutivos de aumentos já que em 2019 aumentaram 0,98%, 1,42% em 2018, 0,84% em 2017 e 0,62% no ano anterior.

A legislação em vigor diz também que a atualização das taxas deve ser feita em incrementos de 5 cêntimos. As alterações são calculadas em cada um dos sublanços das autoestradas e tal como em 2016, pode até não ser atingido o valor mínimo, mantendo-se os preços, mesmo com uma subida da taxa de inflação.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI