Portugal tem um novo SuperCharger da Tesla

By Guilherme André on 26 Agosto, 2020

Se é proprietário de um Tesla, há uma boa notícia para si. A marca norte-americana abriu um novo posto de carregamento SuperCharger em Portugal, mais propriamente em Loulé. Este que é o oitavo em solo nacional tem capacidade para 250 kW. Neste posto, composto por oito “stalls”, as fichas são apenas CCS, ou seja, igual às do Model 3. Os clientes que tenham um dos restantes modelos têm de ter em posse um adaptador CCS.

A título de curiosidade, os restantes sete postos estão localizados em Alcantarilha, Alcácer do Sal, Montemor-o-Novo, Fátima, Mealhada, Guarda e ribeira da Pena.

