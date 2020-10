Portugal vai receber alguns dos primeiros Tesla Model 3 feitos na China

By Guilherme André on 20 Outubro, 2020

A primeira fábrica da Tesla criada fora dos Estados Unidos da América deu os primeiros “frutos”. De facto, as instalações de Xangai, China, acabam de produzir as primeiras unidades do Tesla Model 3 que vão ser exportadas para a Europa já na próxima semana, segundo indica a imprensa chinesa. Este primeiro lote de veículos produzidos tem viagem marcada para o porto de Zeebrugge, Bélgica, contudo, não vão ficar por ali.

Segundo os relatos, a Bélgica será a “porta de entrada” dos veículos que depois serão distribuídos para países como Espanha, Alemanha, França, Itália e ainda Portugal. “Exportar para a Europa implica que o mercado europeu reconhece a qualidade dos Model 3 fabricados na China”, afirma Song Gang, diretor de operações e fabrico da unidade de produção da Tesla em Xangai, em declarações ao jornal Shine. Por fim, de referir que este é o primeiro lote de uma fábrica que tem como objetivo produzir aproximadamente 150 mil unidades por ano.

Fonte: Lusa

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI