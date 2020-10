Portugueses preferem utilizar carro pessoal no regresso à “normalidade”

By Guilherme André on 6 Outubro, 2020

Com algumas empresas a decidirem abandonar o teletrabalho e voltarem aos escritórios, começaram a ver-se hábitos diferentes dos conhecidos. De facto, está a dar aso a vários estudos, como é o caso do novo revelado pela CarNext.com denominado “Covid-19 Mobility Survey”. De um modo geral, este inquérito recorreu a 500 portugueses para analisar as diferenças de hábitos de mobilidade neste “novo normal”. De acordo com o estudo, 89% dos portugueses prefere utilizar o carro pessoal a recorrer a transportes públicos.

“O carro privado é rei no novo normal. O ‘Covid-19 Mobility Survey’ mostra que 89% dos portugueses estão agora mais propensos a conduzir o seu próprio carro do que a utilizar transportes públicos devido a preocupações de segurança, enquanto 62% consideraram conduzir em vez de viajar de avião para as suas próximas férias (30% não tinha quaisquer planos)”, reforça Luis Lopes, diretor da CarNext.com.

Destaque ainda para outro dado que pode ajudar a revolucionar o mercado automóvel. O mesmo estudo indica que 20% dos portugueses consideraria comprar um carro totalmente online em detrimento de deslocação a um stand físico. “Claramente, estas são mudanças estruturais que provam que a compra de automóveis online não é apenas uma tendência temporária, mas uma parte essencial do novo normal”, referiu Luis Lopes. Neste ponto, destaque ainda para 29% dos condutores dispostos a receber o carro em casa se disponível, 57% caso fosse oferecida uma garantia de reembolso de 14 dias, ou ainda, 68% se fosse fornecido um histórico de manutenção e verificações mecânicas.

