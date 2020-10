Preço dos novos BMW M3 e BMW M4 começa nos 116 mil euros

By Guilherme André on 9 Outubro, 2020

A BMW decidiu apresentar os desportivos BMW M3 e BMW M4 Coupé ao mesmo tempo e, para manter o registo, sabemos agora o preço de ambos. A Dupla de alemães destaca-se pelas novas dianteiras com as grelhas, no mínimo, polémicas, mas também por uma clara evolução face aos respetivos antecessores. Debaixo do capot, estão equipados com o motor seis cilindros em linha 3.0 biturbo que debita 480 cv e 550 Nm de binário na versão base. Já na mais potente Competition o valor sobe para os 510 cv e 650 Nm de binário, o que representa um aumento de 49 cv face ao anterior.

interior é idêntico ao conhecido do M340i e M440i, mas recebe um volante M e bacquets em carbono. O equipamento de série inclui, por exemplo, o BMW Live Cockpit Professional. Quanto aos preços, o BMW M3 sDrive começa nos 116 mil euros, enquanto o Competition sDrive Auto salta para os 120 mil euros. Passando para o BMW M4, o preço sobe apenas mil euros face ao M3. Ou seja, o sDrive custa 117 mil euros e o Competition sDrive Auto passa para os 121 mil euros. Ambos devem chegar aos concessionários nos primeiros meses de 2021.

