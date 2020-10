Preparadora alemã lança novos componentes para Mercedes-Benz clássicos

By Guilherme André on 8 Outubro, 2020









O mercado de carros clássicos está em crescimento e algumas preparadoras aproveitam este dado para produzir componentes. Foi o caso da Lorinser, preparadora conhecida por criar peças para modelos da Mercedes-Benz, que decidiu apresentar novos equipamentos. Estes vão abranger os modelos W210, W124 e S124. Falamos das jantes “manhole cover” dos anos 80 com 16 polegadas de diâmetro, 8 de largura e ET35 de distância. Caso esteja interessado, saiba que as mesmas estão disponíveis em acabamento brilhante.

Por outro lado, a Lorinser não se fica pelas jantes. De facto, há também uma asa traseira que respeita as medidas e especificações de série para a carrinha S124. Ou seja, a Lorinser está a respeitar o passado de modo a parecer o mais original possível. Por fim, de referir que é possível personalizar a cor das jantes e há preço para ambos os componentes. Cada jante custa 511 euros, enquanto o spoiler traseiro começa nos 590 euros. Caso queira adicionar uma luz de STOP, o preço sobe para os 690€.

