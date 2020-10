Preparadora alemã transformou Porsche 911 Targa (993) num elétrico

By Guilherme André on 7 Outubro, 2020











Atualmente, a Porsche tem no Taycan a grande e única aposta no mercado de elétricos. Contudo, a Restore Porsche’s, preparadora especializada nos modelos da marca de luxo alemã, decidiu criar um elétrico com base na geração 993. Para tal, utilizaram um Porsche 911 Targa de 1975 e instalaram quatro motores elétricos alimentados por um conjunto de baterias de 64 200 Ah divididas com o objetivo de ter uma boa distribuição de peso. Para além disso, de referir que foram necessárias algumas modificações na estrutura, mas também a nível elétrico para o deixar completamente funcional.

Ou seja, de um modo geral é um carro moderno com a carroçaria de um clássico mítico da Porsche. Quanto ao interior, o aspeto mostra que foi feito um pouco “à pressa”, ao encontrarmos ecrãs improvisados com as mais variadas informações. Apesar de não ser uma das modificações que mais alegrias vai trazer aos fãs da geração 993 do Porsche 911, esta já foi destacada num evento destinado à marca alemã com o prémio de “melhor modificação”.

