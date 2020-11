Preparadora está a criar Cobra elétrico

By Guilherme André on 9 Novembro, 2020

A Superformance, preparadora norte-americana, lançou um vídeo do processo de desenvolvimento do novo projeto: um Cobra elétrico. O denominado Cobra Electric MKIII pode não estar equipado com um motor V8, mas a empresa garante vai ser igualmente rápido. A preparadora revela ainda que o propulsor elétrico vai ser instalado no eixo traseiro, ou seja, será muito provavelmente um veículo de tração traseira.

No pequeno teaser o Cobra surge revestido por uma cor preta e, ao que tudo indica, vai ser uma réplica visualmente semelhante ao Cobra original, apesar do método propulsor diferente. Contudo, podemos esperar ligeiras alterações aerodinâmicas a pensar numa ligeira melhoria de autonomia elétrica. A tampa de combustível continua presente e, tal como as restantes conversões, deve ser o local de entrada de carregamento. Por fim, não há informações relacionadas com o motor, mas não deve faltar muito para sabermos mais sobre esta réplica, visto que no pequeno teaser já vemos o veículo em andamento.

