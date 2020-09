Preparadora norte-americana deixa Audi RS6 Avant com mais de 1000 cavalos

By Guilherme André on 9 Setembro, 2020







A Audi RS6 Avant é uma das carrinhas mais poderosas da atualidade. Com 600 cavalos e (00 Nm de binário, demora menos de quatro segundos a acelerar dos 0 aos 100 km/h. No entanto, parece que mesmo assim não é suficiente para algumas pessoas e, para tal, a MTM, preparadora norte-americana, decidiu criar um kit que permite aumentar a potência para os quatro dígitos.

De facto, o motor 4.0 litros V8 biturbo trabalhado pela MTM chega a uns impressionantes 1015 cavalos de potência e 1299 Nm de binário. Para atingir estes valores a empresa mudou os turbos e realizou uma reprogramação da centralina. Deste modo, não é de estranhar que a performance tenha melhorado. A carrinha desportiva modificada pela MTM acelera dos 0 aos 100 km/h em 2,8 segundos (3,6s de série) e dos 0 aos 200 km/h em 8,2 s (12s de série). Se ficou interessado nesta modificação, saiba que o curso da conversão é de 43 599 dólares (aproximadamente 36 870 euros). De referir que a conversão é totalmente reversível.

