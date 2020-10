Primeira carrinha elétrica da Rivian para a Amazon já anda!

By Guilherme André on 12 Outubro, 2020

A Amazon revelou que a carrinha elétrica de entregas da Rivian já anda. O pequeno vídeo mostra-nos uma imagem detalhada do exterior. Curiosamente, conseguimos ver na dianteira algumas semelhanças com o Honda-e ao recorrer a faróis redondos. Porém, como seria de esperar, o resto da carroçaria é completamente diferente do elétrico nipónico. Para RJ Scaringe, CEO da Rivian, esta é mais do que uma simples carrinha elétrica. O líder dá ênfase à segurança de condução, mas também a um design que tem como principal objetivo otimizar a entrega das encomendas.

Para tal, a carrinha da Rivian está equipada com vários sensores e assistentes à condução, como é o caso da câmara de 360 graus que transmite a imagem ao ecrã central que encontramos no habitáculo. Para além disso, destaque para o controlo por voz da Amazon, a Alexa, no que diz respeito a conectividade. De recordar que o principal objetivo da Amazon é ter 100 mil carrinhas elétricas na estrada até 2030.

