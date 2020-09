Primeiras unidades da Seat Leon Sportstourer já em setembro

By Guilherme André on 1 Setembro, 2020

A Seat anunciou a chegada da Leon Sportstourer, também conhecida por ST, ao mercado nacional. A carrinha produzida em Martorell, junta-se assim ao hatchback. Neste lançamento a ST está disponível por preços a começar, segundo o configurador da marca, nos 32 mil euros e, para além disso, lança uma oferta de EasyRenting da nova gama do Leon que pode conhecer no site oficial.

A carrinha construída sobre a plataforma MQB Evo, oferece um visual idêntico à versão de cinco portas, porém, “esticada” onde o principal ponto forte é a volumetria da bagageira que atinge os 620 litros. Relativamente a motores, a Seat Leon ST tem uma oferta bastante completa. De facto, os clientes podem escolher entre motores a gasolina, Diesel, mild hybrid, híbrido plug-in e a gás. Ao nível de personalização está disponível em várias cores entre as quais: Branco Candy, Vermelho Pure, Azul Mystery, Cinzento Magnetic, Branco Nevada, Preto Midnight e Vermelho Desire.

