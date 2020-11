Primeiro BAC Mono R entregue a cliente europeu

By João Isaac on 10 Novembro, 2020

















A BAC entregou a primeira unidade do seu exclusivo Mono R a um cliente europeu. Este exemplar destaca-se pela pintura inspirada no jogo Wipeout da Playstation, lançado originalmente em 1994.

Esta exclusiva pintura da equipa mais carismática da série do videojogo Wipeout demorou dez dias a ser produzida e utiliza também cerca de 400 distintos grafismos. A empresa britânica de automóveis desportivos é conhecida por aplicar pinturas únicas nos seus produtos que os tornam exemplares muito exclusivos.

Para este primeiro Mono R, a BAC reuniu inclusivamente com o criador do jogo Wipeout para desenvolver o esquema de pintura bem como um para o capacete, a condizer. O BAC Mono R é uma edição com produção limitada a apenas 30 unidades e que antecede a chegada da nova geração que utilizará motores sobrealimentados.

