Prio passa a integrar o Grupo DISA

By João Isaac on 13 Novembro, 2020

O espanhol Grupo DISA adquiriu a empresa Prio e passou assim a ser o quarto maior operador no território português. A sua quota de mercado passa a ser de sensivelmente 10%, atrás da Galp, da BP e da Repsol.

Com esta aquisição por parte do grupo espanhol, a DISA adquire a rede de postos de abastecimento em quase 250 localizações, bem como a unidade de produção de BioDiesel de Aveiro.

Apesar desta integração, o grupo fez saber que não só dará continuidade aos contratos efetuados com clientes e fornecedores, bem como integrará nos seus quadros os atuais colaboradores da Prio.

