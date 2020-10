Prio vai ter postos de carregamento com energia 100% renovável

By Guilherme André on 23 Outubro, 2020

A Prio anunciou que vai investir em novas formas de fornecimento de energia 100% renovável, sem que isso tenha custos acrescidos para os clientes. De facto, esta medida tem como principal objetivo fornecer uma fonte “limpa” de energia para quem procura carregar os seus veículos elétricos. “A Prio posiciona-se como uma empresa de energias do futuro para a mobilidade, oferecendo biocombustíveis, gás e mobilidade elétrica da mais alta qualidade a baixo preço”, comentou Carlos Ferraz, responsável de mobilidade elétrica da Prio.

Ferraz acredita que este é o caminho a seguir e refere que a Prio pretende continuar a atacar esta área. O responsável afirma ainda que a mobilidade elétrica é valorizada em todo o país e isso é mais um motivo para focar os investimentos nesta área. Se não sabe, a Prio tem um cartão Prio Electric para os utilizadores de veículos elétricos que permite aceder a mais de mil postos da rede de carregamento nacional Mobi.E.

