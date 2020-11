Prior Design cria um dos Dacia Duster mais radicais de sempre

By Guilherme André on 18 Novembro, 2020





Aqui no site AutoMais, costumamos trazer algumas modificações que, na grande maioria dos casos, são feitas a supercarros ou desportivos. Porém, a Prior Design, preparadora alemã, decidiu inovar e deixou-nos um concept criado a computador daquele que é, muito provavelmente, o Dacia Duster mais radical de sempre numa clara demonstração de que um carro racional também pode ter uma mudança de estilo. Ao olhar para o exterior do veículo percebemos que a adição de componentes em fibra aumentam a largura do mesmo e garantem uma imagem mais agressiva e desportiva. Isto é completo por jantes especiais da Rotiform com pneus de maiores dimensões.

Para além disso, destaque para uma afinação de suspensão substancialmente mais baixa que o deixa de tal maneira perto do chão que nem parece um SUV. Na traseira sobressaem as duas saídas de escape de grandes dimensões e um pequeno spoiler superior. Até ao momento isto não passa de um mero concept criado a computador, mas tem causado bastante sensação por ser algo realmente novo. Será que a preparadora vai mesmo produzir esta criação?

Fonte: Prior Design

