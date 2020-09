Produção automóvel em Portugal regista melhorias em agosto

By Guilherme André on 15 Setembro, 2020

Segundo os dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP), a produção automóvel em solo nacional registou uma melhoria em agosto. De facto, foram produzidos 15 005 automóveis, o que representa um crescimento de 9,4% face ao mesmo mês em 2019. Deste valor, 12 077 representa a produção de veículos ligeiros de passageiros que registou, igualmente, um crescimento de 10,9% quando comparado com o período homologo no ano anterior.

Apesar desta recuperação importante para Portugal, entre janeiro e agosto de 2020 os valores continuam bastante negativos. Os 153 014 automóveis produzidos representam uma perda de 32% em comparação com o mesmo período em 2019. Nos automóveis ligeiros de passageiros a variação é ainda pior (34,2%) com 121 053 unidades produzidas.

Deste total de veículos produzidos em Portugal, 97,9% deles são exportados para o mercado externo, o que, sublinhe-se, “contribui de forma significativa para a balança comercial portuguesa”, afirma a ACAP em comunicado. A Europa continua a ser o principal recetor das exportações com 95,6%. Destes a Alemanha (22,6%), França (16,8%), Espanha (11,3%), Itália (10,9%) e Reino Unido (7,9%) estão no topo do ranking.

