Produção do Mini Countryman vai mudar-se para a Alemanha

By Guilherme André on 20 Novembro, 2020

A Mini, que pertence ao grupo BMW, vai mudar a produção do Mini Countryman, já a próxima geração que chega em 2023, para a fábrica de Leipzig, Alemanha. O crossover vai ser um dos modelos de futuro que mantém soluções a combustão, mas vai ter versão 100% elétrica para fazer frente a, por exemplo, Kia e-Niro. Contudo, esta mudança não é surpresa, principalmente depois de observarmos o grande investimento feito recentemente em melhorias na fábrica de Leipzig para suportar a produção de veículos eletrificados.

“Nos últimos anos temos trabalhado de forma contínua para conduzir a fábrica rumo a um futuro de sucesso. Este contrato para produzir o sucessor do Mini Countryman dá-nos outro motivo para trabalhar”, afirmou Hans-Peter Kemser, líder da fábrica de Leipzig da BMW. De relembrar que estas instalações foram inauguradas em 2005 e, nos últimos 15 anos tem passado por várias melhorias. Atualmente é responsável pela produção do Série 1 e Série 2 Active Tourer.

