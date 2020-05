Próxima geração do 308 terá versão desportiva com mais de 300 CV

By José Manuel Costa on 4 Maio, 2020

O novo 308 só chegará em 2022, mas já se sabe que o carro terá uma variante PSE (Peugeot Sport Engineering) a nova divisão para carros desportivos da Peugeot.

A base do estilo do 308 será a mesma utilizada no 208 e no 2008, sendo a imagem que publicamos a visão da revista inglesa Autocar do que será o novo modelo. Mas já se sabe que o 308 terá uma versão desportiva híbrida com mais de 300 CV.

Quando foi lançado em 2014, o 308 que está à venda neste momento foi um “game changer”, ou seja, abriu a “nova” Peugeot que deu origem a uma série de modelos de sucesso como o 3008, 5008 e os mais recentes 208 e 2008.

O modelo terá o mesmo papel quando chegar em 2022, estabelecendo o caminho para uma nova geração de modelos da casa francesa. Estreará a revista plataforma EMP2 e o 308 receberá, pela primeira vez, eletrificação. O novo 308 deverá continuar a estratégia da Peugeot, ou seja, oferecerá motorizações a gasolina, gasóleo e híbridas, deixando a oferta puramente elétrica para os modelos dos segmentos inferiores.

Assim, o 308 receberá o sistema híbrido Plug In com o bloco 1.6 litros a gasolina sobrealimentado. O outro sistema híbrido oferecerá performance de desportivo para o 308 PSE, com mais de 300 CV e tração integral com a introdução de um segundo motor elétrico colocado no eixo traseiro, um bocadinho à imagem do que sucede no 3008 PHEV. Acredita-se que a gama se manterá como ate agora, com varantes de cinco portas e carrinha.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI