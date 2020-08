Próxima geração do BMW Série 2 mantém tração traseira.

By Guilherme André on 31 Agosto, 2020

A BMW decidiu inovar no segmento dos compactos ao apresentar o Série 1 com tração dianteira. De acordo com a marca alemã, esta mudança foi bem vista pelos consumidores e, por isso, fizeram o mesmo no BMW Série 2 Gran Coupé. Porém, a AutoBild refere que a próxima geração do BMW Série 2 (Coupé e cabrio) não vai seguir a mesma tendência. Segundo a publicação, o modelo vai manter a tração traseira e, para tal, vai ser baseado no novo Série 3.

Por agora não passam de rumores, mas a marca alemã deve apresentar um portfólio de motores idêntico ao 3 e, por isso, podemos esperar algum tipo de eletrificação, motores seis cilindros em linha e a manutenção do desportivo M2. Infelizmente, vamos ter de esperar para confirmar todos os dados visto que o novo BMW Série 2 só deve ser apresentado em 2021.

Foto: reprodução

