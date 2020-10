Próximo Mercedes-AMG C63 apanhado em fotos espias

By Guilherme André on 12 Outubro, 2020







O novo Mercedes-AMG C63 foi visto pela primeira vez ainda “recheado” de camuflagem. Aquele que será o rival direto do BMW M3 ou Audi RS4, tem deixado várias dúvidas sobre o motor que se encontra debaixo do capot. De facto, os dois rivais alemães abandonaram as soluções V8 e, segundo os rumores, a Mercedes deve fazer o mesmo em detrimento de uma solução híbrida com um motor mais pequeno. Como seria de esperar, as imagens espias, reproduzidas na Evo, não indicam que tipo de motor este protótipo utiliza.

Porém, percebemos que é uma variante mais desportiva, quando comparado com o Classe C base, ao utilizar entradas de ar de maiores dimensões. Na traseira o principal indício são as quatro ponteiras de escape. Para além disso, destaque ainda para as jantes de 19 polegadas e um difusor. Seja como for, sabemos que ao nível visual vai ter um aspeto desportivo e aguerrido, sendo o tipo de “coração” utilizado o principal motivo da curiosidade de todos.

Fonte: Evo

