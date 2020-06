PSA prepara uma “falsa” caixa de dupla embraiagem para 2022

By José Manuel Costa on 5 Junho, 2020

Lembram-se da vontade do grupo PSA em ter uma caixa de dupla embraiagem, que morreu há um par de anos devido aos custos envolvidos?

Parece que a ideia não morreu dentro do grupo PSA e o grupo francês vai ter uma caixa destas em 2022, mas apenas para os modelos híbridos e é bem diferente da “mão de todas as caixas de dupla embraiagem” a DSG da Volkswagen.

Será, então em 2022 que a DCT vai chegar à gama PSA, mas como dissemos, de uma forma muito diferente. Ao invés de duas caixas cada uma com a sua embraiagem, o sistema da PSA tem apenas uma, com apenas 4 velocidades, mas com… redutoras!

Pois é. Mas fiquem descansados que tudo será feito de forma automática e sem intervenção do condutor. Haverá uma embraiagem acoplada a uma engrenagem planetária que permitirá duplicar o número de velocidades, passando a caixa a ter 8 velocidades, embora os engenheiros da PSA digam que não serão usadas mais de 7.

A caixa é feita pela Punch Powertrain e com esta configuração, não é possível pré-selecionar uma mudança como sucede numa DSG clássica, o que poderá levar a caixa a ser mais lenta e menos suave. Para contornar isso e reduzir as emissões, a caixa PSA e-DCT incorporará um motor elétrico que fornece binário durante o processo de troca de velocidades. Com a possibilidade de desacoplar o motor da caixa em determinadas situações (desaceleração, movimento em modo elétrico na versão Plug In) devido a uma segunda embraiagem, a caixa da PSA recebe o nome de dupla embraiagem…

Como referimos, esta caixa e-DCT só será usada nos híbridos. Numa primeira fase no híbrido ligeiro (ou suave ou “mild hybrid”, como quiserem) estará acoplado a um motor com um pequeno propulsor elétrico com 20 kW e tecnologia de 48 volts, podendo assim a caixa ser usada em modelos como o Peugeot 208. Os modelos híbridos “Plug In” também vão receber esta e-DCT, desta feita com um motor elétrico de 90 kW e uma bateria mais potente, ocupando o ligar da caixa da Nissin que a PSA usa profusamente em todas as suas marcas. Daqui a dois anos saberemos se esta nova tecnologia será ou não capaz de enfrentar a DSG e suas cópias.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI