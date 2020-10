PSP e GNR realizam nova operação de fiscalização

By Guilherme André on 12 Outubro, 2020

Entre os próximos dias 13 e 19 de outubro, vão ser realizadas operações de fiscalização da campanha de segurança rodoviária “Viajar sem pressa”. Esta ação, inserida no Plano Nacional de Fiscalização de 2020, tem como principal objetivo alertar para os riscos de condução em excesso de velocidade. As fiscalizações serão realizadas pela Guarda Nacional Republicana (GNR) e Polícia de Segurança Pública (PSP), ao qual se acrescenta a fiscalização 24/24 horas da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR).

As três entidades relembram que as regras relativas aos limites de velocidade existem para proteger todos os utilizadores das estradas, visto que o excesso de “velocidade é a principal causa de um terço de todos os acidentes mortais”. “Quanto mais rápido conduzimos, menos tempo dispomos para imobilizar o veículo, quando algo de inesperado acontece” e que “Numa viagem de 10 km aumentar a velocidade de 45 para 50 km/hora apenas permite ganhar 1 minuto e 20 segundos, porém, uma reduzida diferença de velocidade pode fazer a diferença entre a vida e a morte”, acrescentam.

Conheça os locais das operações de fiscalização:

Dia 13 – Av. Marechal Gomes da Costa, Porto;

Dia 14 – EN 14 Arnoso Santa Maria, Braga;

Dia 15 – Av. Comunidade Europeia, Leiria;

Dia 16 – EN 119, Biscainho, Santarém;

Dia 19 – A1 Portagens de Alverca e Av. Infante D. Henrique – Sta. Apolónia, Lisboa

