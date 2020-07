Quando chove no Nurburgring… o espetáculo é garantido!

By José Manuel Costa on 6 Julho, 2020

Mais um vídeo com “artistas” do volante, mas desta feita num Nurburgring encharcado. E neste vídeo podemos ver de tudo e todo o tipo de carros. E há talento, falta dele e alguma aselhice. Divirta-se!

