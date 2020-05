Quer acabar o dia com música? Escute o Porsche 911 GT3 a fundo no Nurburgring!

By José Manuel Costa on 28 Maio, 2020

Para aquela parte do dia em que o trabalho está feito, o banho tomado e o aperitivo está no copo, este vídeo é perfeito.

Sim, é um Porsche, neste caso a versão GT3 que será lançada só em 2021, mas que anda em testes no Nurburgring. Somzaço! Fica a proposta para este fim de dia… Divirta-se!

