Quer comprar um Ferrari? Que tal um FF com poucos quilómetros que esteve dentro de água?!

By José Manuel Costa on 10 Julho, 2020

Quando uma conduta de água decidi explodir, não avisa e o resultado, habitualmente, é uma cheia que destrói o que encontra pela frente. Se está a pensar em comprar um Ferrari, mas o dinheiro é curto, este FF da imagem pode ser a sua sorte!

Inundando a estrada com um lençol de água com mais de meio metro de altura, esta cheia acabou por apanhar vários carros, entre eles este belíssimo Ferrari FF, além de um BMW Série 7 e um Mercedes Classe C.

Portanto, se quer um Ferrari barato e não se importa com alguns danos provocados pela enchente, está aqui a sua oportunidade!

