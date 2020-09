Quer comprar um Porsche? Há novas soluções de financiamento

By Guilherme André on 25 Setembro, 2020

A parceria entre a Porsche Ibérica e a Volkswagen Financial Services deu origem a um novo apoio a quem quiser comprar um dos desportivos da marca em Portugal. A denominada Porsche Financial Services, chega ao “nosso” mercado com o objetivo de ajudar os clientes a encontrar a melhor alternativa de financiamento possível. Assim, se está a pensar comprar um Porsche, saiba que pode adquiri-lo novo ou usado através de soluções de renting, leasing, crédito ou ALD, pagando prestações que se ajustem ao modelo económico que mais o favoreça.

“O crescimento permanente da Porsche em Portugal motivou-nos a levar a cabo esta associação, que conta com a experiência e garantia do grupo Volkswagen”, explica Fernando Avilés, responsável pela Porsche Financial Services na peninsula Ibérica. “Esta aliança ajudar-nos-á a consolidar a trajetória de sucesso da Porsche no mercado luso, constituirá um auxílio adicional para a rede de Centros Porsche e contribuirá para facilitar aos potenciais clientes o cumprir do sonho de possuir um dos nossos desportivos”.

Quando olhamos para números, a Porsche é uma das marcas que, apesar da pandemia, regista 560 unidades matriculadas entre janeiro e agosto de 2020, um valor superior às 422 unidades no mesmo período em 2019. Isto dita que a Porsche é a única marca que está a crescer em 2020 face a 2019 e, para melhorar a situação, com um crescimento de dois dígitos.

Agora, para os clientes habituais, e para os que querem o primeiro desportivo da marca alemã, a Porsche Financial Services oferece uma gama completa de produtos financeiros, como o Porsche Election, solução flexível, com quatro opções no final do contrato. Bem como o My Porsche Renting, que permite a condução de um carro sempre novo com serviços incluídos, e as soluções de financiamento crédito, leasing e aluguer de longa duração. Ao mesmo tempo, para os que prefiram pagar o seu automóvel de forma rápida, mas sem perder liquidez, também é oferecida a alternativa de pagamentos diferentes em prazos curtos ou num número concreto de mensalidades.

