Quer comprar um Tesla Model 3 barato? Aqui está ele… e anda e tudo!

By José Manuel Costa on 17 Abril, 2020





























Está bem, o carro está um bocadinho amarrotado, parece o chapéu de um pobre, faltam algumas peças… mas, pelo menos anda!

Segundo a oficina onde está o carro, tudo, ou quase, está estragado, mas à parte uma amolgadela na zona da bateria, que não interfere no seu funcionamento, todo o sistema de propulsão e gestão da alimentação elétrica do carro estão em perfeito estado. Tanto que o carro anda sem problemas.

Este já foi um normal Tesla Model 3 Performance cujo dono teve o cuidado de proteger a pintura com uma camada de película transparente. Um carro tinha garantia de 4 anos ou 50 mil milhas (o carro teve o acidente nos EUA) e 8 anos de garantia ou 120 mil milhas para a bateria.

Com apenas 11 mil quilómetros ficou destruído num acidente do qual não se sabe nada, sendo um carro vendido com documentos que, em linguagem americana, estão cativos para utilização em estrada. Ou seja, só pode ser vendido para peças ou utilização fora das estradas públicas.

Ora, só em peças, o carro está avaliado em 20 mil dólares, foi colocado á venda por 1 dólar, tem custos de expedição (para os EUA) de mil dólares, mas pode ser enviado para qualquer lado do mundo. Se queria compra-lo, terá de tentar encontrar o novo dono, pois o leilão já terminou e acabou vendido por 15.599 dólares.

