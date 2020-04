Quer conhecer por dentro uma fábrica Audi? Sente-se confortavelmente e siga as nossas instruções

Neste tempo de confinamento, começam a faltar coisas interessantes para fazer, mas aqui no AUTOMAIS, estamos sempre à procura do melhor para si. Sente-se confortavelmente e venha connosco visitar uma fábrica Audi.

Desta feita não é preciso bilhetes de avião ou sequer transigir as regras de confinamento: basta seguir as nossas instruções.

A Audi, apesar de ter tudo parado em termos de produção, decidiu abrir as portas da sua fábrica de Ingolstadt., Bom, abriu virtualmente, já que fisicamente está tudo encerrado. Basta ir a www.audi.streame, de forma totalmente gratuita (basta ter acesso à internet) pode visitar esta unidade de produção.

O “Audi live at the Ingolstadt factory” não é uma novidade, pois desde novembro de 2019 que existe, mas agora tem maior premência devido à impossibilidade de visitar, fisicamente, a fábrica. E para os portugueses aumenta o interesse pois a maioria de nós nunca a iriamos visitar.

Para visitar a fábrica basta ir a www.audi.streame escolher o dia. Hoje, dia 8 de abril, está ligado entre as 11 e as 17.30, amanhã entre as 13 e as 19.30 horas. Depois da pausa pascal, as visitas regressam no dia 15 de abril entre as 11 e as 17.30 horas, seguindo-se o dia 16 de abril entre as 13 e as 19.30 horas. As visitas regressam nos dias 22 e 29 de abril, o primeiro entre as 15.30 e as 21 horas e o segundo entre as 13 e as 19.30 horas.

