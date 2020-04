Quer um Lamborghini Veneno? Na Tailândia há réplicas à venda! (c/vídeo)

By José Manuel Costa on 6 Abril, 2020

Ora aqui está uma história que merece ser contada. Na Tailândia há uma pequena oficina chamada P.S. Modify que faz réplicas de supercarros!

Esta oficina tailandesa é, então, responsável por algumas das réplicas mais doidas de super e híper carros, destacando-se entre eles o Lamborghini Veneno. Que na versão da P.S. Modify nasce como Toyota MR2 e se transforma no híper carro da casa de Sant’Agata Bolognese. Vá lá, réplica distante, pois não há nenhuma dimensão que faça minimamente jus à volumetria do imponente Veneno. Porém, como podem ver no vídeo, os painéis são muito bem feitos, para a Tailândia, claro, e o carro tem luzes diurnas LED e até oferece um tejadilho de abrir funcional e de comando elétrico. Algo que o Lamborghini Veneno não tem, claro. Mas como faz parte do equipamento do MR2, porque não ir mais longe e oferecer essa possibilidade? Mas há mais!

A P.S. Modify, sempre a partir do Toyota MR2, faz réplicas do Ferrari LaFerrari, com travões Brembo, embora também eles sejam, evidentemente, falsos. O LaFerrari da P.S. Modify tem portas com abertura em tesoura como um… Lamborghini. Partindo de um Honda Prelude, a oficina tailandesa oferece uma réplica do Ferrari F12 Berlinetta.

Se estava á espera que estas réplicas fossem baratuchas, tire dai a ideia: o Lamborghini Veneno custa o equivalente a 40 mil euros mais o carro de base! Claro que fica mais barato que os 4 milhões de euros do original, mas mesmo assim…

